يمر 50 عاما من غيابه.. بيت الشعر العربي يحتفي بالشاعر علي قنديل

يقيم بيت الشعر العربي (مركز إبداع الست وسيلة خلف الجامع الأزهر)، في الثامنة مساء اليوم الأحد 7 سبتمبر، أمسية جديدة من سلسلة "ليالي الشعر" تحت عنوان "ليلة الشاعر علي قنديل".

وذلك في إطار رسالته الوطنية والثقافية الهادفة إلى صون الذاكرة الأدبية وإثراء المشهد الشعري المعاصر.

ويأتي إطلاق اسم الشاعر علي قنديل (1953–1975) على الأمسية امتدادًا للتقليد الأصيل الذي يتبناه بيت الشعر العربي في تخليد ذكرى رموز الشعر المصري والعربي، وإتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة للتواصل مع منجزاتهم الإبداعية، فقد كان قنديل أحد أبرز أصوات جيل السبعينيات، وتميزت تجربته بالتمرد والتجريب وكسر القوالب التقليدية، بينما شكّل رحيله المبكر في حادث سير خسارة كبيرة للشعر العربي.

يتناول منجزه الشعري ومسيرته صديقه الشاعر والناقد جمال القصاص، كما يشارك في الأمسية عدد من الشعراء وهم: عماد غزالي، هدى حسين، مصطفى عبادة، ومحمد رياض، حيث يقدمون قراءات شعرية متنوعة ، ويُدير اللقاء الشاعر عيد عبد الحليم، لتظل الأمسية وفية لروح الشعر وحاضنة للتجارب المختلفة.

وفي بيان صحفي، أكد الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، أن «ليالي الشعر» ليست مجرد قراءات متفرقة، وإنما مساحة للتواصل بين الأجيال وتجديد الصلة بالذاكرة الشعرية المصرية والعربية، واختيارنا للشاعر علي قنديل يعكس تقديرنا العميق لتجربته الفريدة التي مثّلت صوتًا مختلفًا في زمنه، كما يعكس حرص بيت الشعر على الاحتفاء بالرموز التي رحلت مبكرًا لكنها تركت بصمة لا تُنسى".

