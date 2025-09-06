إعلان

وزير الطيران: مطار القاهرة يحقق 16 مليار جنيه أرباحًا

11:36 م السبت 06 سبتمبر 2025

الدكتور سامح الحفني وزير الطيران

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن مطار القاهرة الدولي يحقق أرباحًا سنوية تصل إلى 16 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح خطط إصلاحية طويلة الأمد.

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، قال إن هذه الأرقام ليست صدفة، بل نتيجة جهود إدارية وتنظيمية بدأت منذ سنوات لتعزيز الأداء المالي والاقتصادي لقطاع الطيران المصري.

,أوضح الحفني أن الوزارة تستهدف مضاعفة هذه الأرباح من خلال توسيع الاستثمارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من 30 مليون مسافر سنويًا إلى 65 مليون مسافر خلال السنوات الأربع القادمة.

وأضاف سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن خطة التطوير تشمل تحسين البنية التحتية، توسعة الصالات، وتطوير ممرات الطائرات لتتوافق مع المعايير العالمية.

وتابع الحفني أن مصر تسعى لجعل مطار القاهرة ضمن أكبر 10 مطارات محورية عالميًا، قادرًا على منافسة مطارات مثل دبي والدوحة وإسطنبول.

وأكد أن الوزارة تستثمر في التحول الرقمي، بما يشمل أنظمة الحجز الإلكتروني والبوابات الذكية، لتسهيل إجراءات السفر وتحسين تجربة الركاب.

وأشار الحفني إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية لتقليل نقاط التفتيش الأمني في المطار دون المساس بالسلامة، مؤكدًا أن الحلول التكنولوجية ستساهم في تسريع الإجراءات.

وتابع الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن الهدف هو تحقيق توازن بين الأمن وراحة المسافرين، مما يعزز مكانة مطار القاهرة كمركز إقليمي رائد للطيران المدني.

