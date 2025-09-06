هل تستطيع مصر الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي؟.. خبير اقتصادي يوضح

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي، أن مصر قادرة على الاستغناء عن الغاز الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن تكلفة ذلك لن تُشكّل أزمة وجودية.

وخلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر" أوضح فؤاد، أن أي تهديد إسرائيلي بتجميد اتفاقية الغاز لا يُعد "معركة فناء"، حيث أن الغاز الإسرائيلي لا يمثل سوى 10% من إجمالي مصادر الغاز المصري.

وأكد فؤاد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يملك حق إلغاء اتفاقية الغاز، وذلك لأنها اتفاقية بين شركات خاصة وليست حكومية.

وأضاف أن شركة "شيفرون" الأميركية، التي تملك 40% من حقل "ليفياثان" الإسرائيلي، هي صاحبة الحق في قرار توريد أو تمديد أو زيادة الكميات التي يتم توريدها لمصر.

وتابع: أي إلغاء للاتفاقية سيتضمن إشكالية مع الطرف الأيريكي، وسيفرض على إسرائيل دفع تعويضات باهظة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر يمكنها تعويض الكميات المتفق عليها بتكلفة لا تتجاوز 3 مليارات دولار سنويًّا من مصادر بديلة.

وأكد أن البنية التحتية المصرية قادرة على التعامل مع أي انقطاع، حيث يمكنها استخدام سفن التغويز لتحويل الغاز المُسال إلى غاز طبيعي، مما يضمن استمرار إمدادات الطاقة بشكل طبيعي.

