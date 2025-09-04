إعلان

خبير علاقات دولية: حرب نتنياهو على غزة فشلت في تحقيق أهدافها

07:35 م الخميس 04 سبتمبر 2025

بنيامين نتنياهو

background

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد ربيع الديهي، خبير العلاقات الدولية، أن السياسات التي تنتهجها إسرائيل تجاه قطاع غزة على مدار العامين الماضيين قد أثبتت فشلها الذريع، مشيرًا إلى أن الأحداث الجارية حالياً ليست سوى تكرار لهذا الفشل ذاته.

وأضاف الديهي خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" أن التماسك الشديد الذي يبديه الفلسطينيون بأرضهم ومقاومتهم للعدوان رغم حجم الدمار والتهديدات غير المسبوقة، يمثل صمودًا يستدعي إعادة حسابات من جانب الاحتلال.

وأشار خبير العلاقات الدولية، إلى أن الأهداف المعلنة للحرب تخفي وراءها نوايا توسعية ضمن ما يُعرف بـ"مخطط إسرائيل الكبرى"، موضحًا أن هذه المخططات ليست سوى أوهام تعيشها قيادات الاحتلال.

وأكد أن ما جرى منذ السابع من أكتوبر 2023 حتى اليوم كشف زيف الادعاءات الإسرائيلية، مبينًا أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت أن هدف الحرب هو الإفراج عن الأسرى، لكن هذا الإفراج لم يتحقق عبر القوة العسكرية وإنما عن طريق المسارات الدبلوماسية والسياسية.

وحول دوافع استمرار الحرب، قال الديهي إن مصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشخصية تتجاوز مجرد البقاء السياسي، مؤكدًا أنه يسعى إلى حماية نفسه من المحاسبة على قضايا الفساد المتعددة التي تطارده، وكذلك من المسؤولية السياسية والأمنية عن فشل السابع من أكتوبر.

وأضاف أن استمرار العمليات العسكرية يمثل وسيلة لتغطية هذه الكارثة، مشيرًا إلى أن التسريبات التي خرجت من مكتب نتنياهو سيكون لها تبعات قانونية كبيرة.

نتنياهو غزة الاحتلال الإسرائيلي ربيع الديهي
