البيئة: تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في إدارة المحميات

وجّهت الدكتورة منال عوض، القائمة بأعمال وزير البيئة، بتطوير منظومة تحصيل رسوم المحميات، وتعزيز منظومة التحصيل الإلكتروني للتيسير على مرتادي المحميات في دفع الرسوم الخاصة بالدخول وممارسة الأنشطة وضمان سيولة عملية التحصيل واستدامة الموارد وشفافيتها، خاصة في المحميات التي تعد متنزهات مفتوحة مثل محميات جنوب سيناء والمحميات المركزية والفيوم.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، أيضًا فيما يخص المحميات البحرية بعدم تنفيذ أي أنشطة تخص الغوص والسنوركلينج إلا بوجود مرشد معتمد من غرفة الغوص، لضمان ممارسة تلك الأنشطة دون الإخلال بالنظام البيئي للمحمية أو الإضرار بالشعاب المرجانية والتنوع البيولوجي الذي يعد من الكنوز الطبيعية المميزة لمصر، وذلك لضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية للمحميات وصونها واستدامتها، بما يعد صونا لكنوزنا الطبيعية التي نفاخر بها العالم.

كما شددت على التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لإزالة أية تعديات على المحميات، والحفاظ على الأمن داخل المحميات لضمان سلامة الأفراد وموارد المحميات، بالإضافة إلى بحثّ أنسب طرق تعزيز مشاركة المجتمع المدني في رصد ومواجهة المخالفات البيئية التي قد يرتكبها مرتادي المحميات، ورفع الوعي، كشريك مهم في حماية البيئة ومواجهة التحديات والحد من المخالفات، حيث اعربت عن تطلعها لتكرار التجربة الناجحة في التعاون مع جمعية "هيبكا" للحفاظ على البيئة والتي تعد شريك مهم لوزارة البيئة في الحفاظ على البيئة وصون الموارد بمنطقة البحر الأحمر.

وأشارت إلى اهمية تعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المحميات وتشجيع الاستثمار البيئي فيها، وذلك بعد دراسة الفرص الاستثمارية بشكل متعمق، حيث وجّهت الوزيرة بتشكيل لجنة تضم ممثلي الوزارات والجهات المعنية لبحث طلبات ممارسة الأنشطة والاستثمار في المحميات، ومدى توافقها مع الشروط التي تضمن صون الموارد الطبيعية والحفاظ على النظافة والنظام العام بالمحمية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة لبحث سبل تطوير المحميات وازالة التحديات المختلفة التي تواجه عملية التطوير، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والمستشار محمد منسي المستشار القانوني للوزيرة، وعدد من قيادات قطاع المحميات والقطاع المالي والإداري بالوزارة.

وقد شددت منال عوض على ضرورة عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لمناقشة المنظومة الحالية لإدارة المحميات الطبيعية، والبحث عن أفضل أساليب الإدارة المستدامة لانتهاجها خلال الفترة القادمة، بما يحقق كفاءة إدارة المحميات ودفع عمليات التطوير والحفاظ على استدامتها.

كما وجّهت بضرورة الانتهاء من وضع خطة نهائية لعملية تركيب وإحلال الشمندورات بجنوب سيناء لمواجهة تأثير التزايد المطرد للمراكب واللانشات البحرية على البيئة البحرية.