المبعوث الرئاسي لكوريا الجنوبية يزور المتحف المصري الكبير والأهرامات

قام بارك بوم كيه، المبعوث الرئاسي الخاص لجمهورية كوريا الجنوبية وعضو البرلمان عن الحزب الديمقراطي الحاكم، بزيارة إلى المتحف المصري الكبير، ومنطقة اهرامات الجيزة يرافقه كيم يونغ هيون سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، والوفد المرافق لهما.

يأتي ذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية لجمهورية مصر العربية.

وكان في استقبال الضيف والوفد بالمتحف المصري الكبير، الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، حيث اصطحبهم في جولة شملت الساحة الخارجية، والبهو الرئيسي، والدرج العظيم، وصولًا إلى قاعات العرض الاثنتي عشرة، التي تروي تاريخ الحضارة المصرية القديمة منذ بدايات الأسرات وحتى العصر اليوناني الروماني.

وقدمت سعاد محمد، من إدارة العلاقات العامة والمراسم بالمتحف، شرحًا وافيًا عن مقتنيات المتحف الفريدة وأقسامه المختلفة.

وعقب ذلك، توجه الوفد إلى منطقة أهرامات الجيزة، حيث قاموا بزيارة الهرم الأكبر من الداخل برفقة الدكتور أشرف محيي الدين مدير عام آثار الجيزة، الذي قدم شرحًا تفصيليًا حول تاريخ الهرم وطريقة بنائه. كما شملت الجولة زيارة منطقة أبو الهول، حيث استمع الوفد إلى شرح حول كيفية نحته والمشروع الخاص بخفض منسوب المياه الجوفية بالمنطقة.

واختُتمت الزيارة بجولة في منطقة البانوراما، حيث التقط الضيف الكوري ومرافقوه صورة تذكارية أمام الخلفية المهيبة للأهرامات.

وقد أعرب بارك بوم كيه والوفد المرافق عن إعجابهم البالغ بالمتحف المصري الكبير وما يضمه من آثار فريدة وقطع أثرية نادرة، كما أشادوا بعظمة الأهرامات وأبو الهول باعتبارها شاهدًا خالدًا على عبقرية الحضارة المصرية العريقة، مؤكدين تطلعهم لتعزيز أطر التعاون الثقافي والحضاري بين مصر وكوريا الجنوبية.