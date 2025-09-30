إعلان

أمين مساعد حماة الوطن: مقاعد البرلمان ليست للبيع.. والحزب يمارس السياسة بشرف

كتب- عمرو صالح:

03:00 ص 30/09/2025

الدكتور أحمد العطيفي، الأمين العام المساعد لحزب حم

أكد أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم حزب حماة الوطن، أن حزب حماة الوطن هو حزب سياسي ديمقراطي، قائلا: "مقاعد البرلمان ليست للبيع ولا الشراء".

جاء ذلك خلال المؤتمر العام غير العادي لحزب حماة الوطن لاختيار رئيس جديد للحزب.

وأضاف العطيفي خلال كلمته: "حزبنا يشارك قياداته الفرعية في كل قرار حيث سبق الحزب وتلقى ترشيحات المحافظات ومن ثم أعقبها الاختيار وفق المعايير الموضوعة، والتي على رأسها الشفافية وإعلاء الصالح العام والبعد عن الشخصنة وإعلاء اعتبار رئيسي هو مشروع النائب الذي يمثل الشعب عامة وحماة الوطن خاصة آخذا في عين الاعتبار نشاطه الحزبي والذي يتابعه الحزب".

وتابع العطيفي: "الحزب يمارس كافة أوجه نشاطه وأعماله بمنتهى الشفافية والتي هي خاضعة لكافة الجهات الرقابية وفق القانون وخاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات".

وأكمل: "وليَعلم القاسي والداني أن حزب حماة الوطن يمارس سياسة نظيفة، كما إن الحزب يمارس السياسة بشرف في زمن عز فيه الشرف، ورغم ما قيل إن قدرنا محدود فقد أثبتنا للجميع أننا بلا حدود".

وواصل: "إن الحزب يواصل أداء دوره الوطني والسياسي بروح من الانضباط والالتزام، فالمرحلة الماضية شهدت العديد من المحطات المهمة في مسيرته".

