كتب- محمد أبو بكر:

أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحكومة تضع ملف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بأسعار السلع، خاصة الاستراتيجية منها، على رأس أولوياتها.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء وجَّه بتشديد الرقابة على الأسواق ومتابعة تنفيذ مبادرات خفض الأسعار بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق توازن حقيقي في السوق.

واستعرض السجيني، في تقرير تلقاه حول أبرز أنشطة وجهود الجهاز خلال شهر أغسطس، نتائج الحملات الرقابية والتعامل مع شكاوى المواطنين، مشيدًا بجهود مختلف القطاعات والفروع الإقليمية بالمحافظات، وموجهًا بتعزيز الرقابة على الأسواق والتوعية بحقوق المستهلك وتسريع وتيرة الاستجابة للشكاوى.

وأوضح رئيس الجهاز أن الحملات الرقابية بلغت 861 حملة في عدة محافظات، شملت المرور على 11,688 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 2,815 قضية متنوعة و180 طنًا من السلع.

وشملت أبرز المخالفات: عدم الإعلان عن الأسعار، تداول سلع مجهولة المصدر، الإعلانات المضللة، والممارسات التجارية الخادعة.

وفي هذا السياق، تم ضبط مخزن بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة يُصنّع مراتب من خامات مجهولة المصدر مدوَّن عليها بيانات وعلامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة، حيث تم ضبط 1,150 مرتبة و1,953 ملصقًا مقلدًا.

وأشار إلى أن الجهاز تلقى خلال أغسطس 21,517 شكوى و113 بلاغًا من المواطنين بشأن تلاعب في الأسعار أو مخالفات تجارية. كما تلقت خدمة الخط الساخن 6,204 شكاوى، فيما استقبلت خدمة واتس آب 6,197 شكوى، وتطبيق حماية المستهلك 2,890 شكوى.

وأسفرت جهود الجهاز عن إحالة 85 شركة للنيابة العامة بسبب عدم التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة. كما أصدر المجلس قرارات استبدال واسترجاع لصالح المستهلكين بقيمة تقارب 6 ملايين جنيه.

وعقد "السجيني"، اجتماعًا بديوان عام محافظة الجيزة مع الغرفة التجارية ورؤساء الشعب النوعية وممثلي اتحاد الصناعات، لمتابعة التوافق بين الحكومة والتجار والصناع لإطلاق مبادرة خفض أسعار السلع.

كما شهد إطلاق النسخة الثانية من البرنامج التدريبي لطلاب جامعة 6 أكتوبر – كلية علوم الإدارة – حول قانون حماية المستهلك، بهدف نشر الثقافة الاستهلاكية بين الشباب الجامعي وتأهيلهم بالمعرفة القانونية اللازمة.

وشهد السجيني توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المستهلك المصري ووزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عُقدت في عمّان.

وتهدف المذكرة إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حماية المستهلك، وتعزيز التعاون الرقابي والفني، والتنسيق في مكافحة الممارسات التجارية الضارة، وضمان توفير سلع وخدمات آمنة وعادلة للمستهلكين في كلا البلدين.

