كتب - محمد صلاح

تخطط لبنان خلال الفترة المقبلة المضى قدما في تنفيذ مشروع "ميد لينك" للربط الكهربائى مع مصر بقدرة 2000 ميجاوات من خلال إنشاء كابل بحرى يمر بقبرص عبر مرحلتين "مصر ـ قبرص" وقبرص ـ لبنان" بحسب مصدر بارز في تصريحات أدلي بها.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أدلي بها لمصراوى، أن مشروع الربط الكهربائى المصرى اللبنانى الذى يطلق عليه"ميد لينك" تم إعداده من قبل مطور لبنانى اسمه " اى كابيتال" منذ عام 2017 الماضي تضمن إنشاء خط للربط الكهربائى المصرى اللبناني بقدرة 2000 ميجاوات علي مرحلتين عبر كابل بحرى يمر بقبرص كل مرحلة 1000 ميجاوات.

وأكد أنه تم إرسال مذكرة تفاهم وتعاون من قبل "اى كابيتال" للجهات المصرية إلا أنه تم إرجائها لوجود بعض النقاط القانونية التى تم رصدها بالمذكرة تمهيدا للتوافق عليها ومن ثم التوقيع بين الطرفين من خلال مروج المشروع على أن يتم إعداد دراسات خلال الفترة القليلة المقبلة حال التوافق بين الطرفين على المقترح تمهيدا لبيع المقترح أو الدراسة لمستثمرين يقومون بتنفيذ المشروع الحيوي.

ونوه إلي أن الدراسات الأولية تشير إلى أن التكلفة قد تصل إلى 750 مليون دولار لخط بقدرة 1500 ميجاوات وهي استثمار كبير لكنه قابل للتنفيذ بدعم أوروبي أو عبر شراكات دولية، مما يمنح لبنان استقراراً جزئياً على مستوى الكهرباء، ويؤسس لتكامل شرق متوسطي في قطاع استراتيجي.

ومؤخرا التقى الرئيس اللبنانى نظيره القبرصى لدراسة واستعراض التعاون فى مجالات الربط الكهربائى بين البلدين في ملف الكهرباء، تم البحث خلال الزيارة بمشروع تدرسه وزارة الطاقة اللبنانية، يتضمن إمكان مد كابل كهربائي بحري يربط الشبكة القبرصية بنظيرتها اللبنانية، لا سيما أن فكرة الربط الكهربائي ليست مستحيلة..