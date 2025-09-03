إعلان

فيديو.. الرئيس السيسي يشهد احتفال المولد النبوي الشريف بمركز المنارة

02:57 م الأربعاء 03 سبتمبر 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد الجندي:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والمقام بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ونقلت اكسترا نيوز، في أخبار عاجلة، تصريحات للرئيس السيسي في الاحتفال.

وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة مهمة إلى الشعب المصري في احتفال المولد النبوي، الذي أقيم ظهر الأربعاء بمركز المنارة.

وقال السيسي: أطمئن الشعب المصري العظيم على يقظتنا وإدراكنا لما يدور حولنا ويحاك ضدنا ووقوفنا في مواجهة التحديات بإجراءات مدروسة، مضيفا: نثق في عون الله تعالي ونرتكز على صلابة شعبنا ونعتمد على قدراتنا لتوفير حياة أمنة ومستقرة لمواطنينا في كل ربوع الوطن".

اقرأ أيضاً:

ارتفاع الرطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

48 ساعة مجانًا.. كيف تتعامل المستشفيات الخاصة مع حالات الطوارئ؟

مواهب العود والباليه والغناء العربي بأوبرا الإسكندرية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفال المولد النبوي الشريف مركز المنارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تأييد ودعاء.. ماذا قال شيخ الأزهر للرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية؟
السيسي للمصريين: ندرك ما يدور حولنا ولدينا إجراءات مدروسة
الأعلى للإعلام: استثناء القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا من ضوابط "البرامج الرياضية"
موعد إعلان رئيس الجمهورية أسماء المعينين في مجلس الشيوخ
ارتفاع الرطوبة وشبورة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة