فيديو.. الرئيس السيسي يشهد احتفال المولد النبوي الشريف بمركز المنارة

كتب- أحمد الجندي:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، والمقام بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة.

ونقلت اكسترا نيوز، في أخبار عاجلة، تصريحات للرئيس السيسي في الاحتفال.

وبعث الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة مهمة إلى الشعب المصري في احتفال المولد النبوي، الذي أقيم ظهر الأربعاء بمركز المنارة.

وقال السيسي: أطمئن الشعب المصري العظيم على يقظتنا وإدراكنا لما يدور حولنا ويحاك ضدنا ووقوفنا في مواجهة التحديات بإجراءات مدروسة، مضيفا: نثق في عون الله تعالي ونرتكز على صلابة شعبنا ونعتمد على قدراتنا لتوفير حياة أمنة ومستقرة لمواطنينا في كل ربوع الوطن".

