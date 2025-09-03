كتب- محمد شاكر:

تنطلق فعاليات الليلة السابعة لبرنامج "صيف قطاع المسرح" الذى ينظمه قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال، فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، وتقدم وزارة الثقافة البرنامج مجانا للجمهور حتى ١١ سبتمبر الجاري.

ويحيي فريق شباب لايف بفرقة أنغام الشباب التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، حفل الليلة السابعة للبرنامج مساء اليوم الأربعاء، بمجموعة متنوعة من الأغاني الشبابية إلي جانب عدد من الأغاني الوطنية والتراثية فى ثوب حديث، تحت إشراف الفنان وليد الحسيني مدير الفرقة.

ومن المقرر أن يشارك فى فعاليات البرنامج هذا العام، فرق فنية أخرى تابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، منها : "فرقة رضا للفنون الشعبية، وشعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية" .

وانطلاقا من دعم القطاع للأصوات الغنائية المميزة، من المقرر أن تشارك كوكبة من الأصوات الطربية الأخرى فى فعاليات البرنامج وهم : " الفنانة أميرة رضا، الفنانة رباب ناجي، الفنانة فاطمة عادل"، كما تشارك فرقة أعز الناس وفرقة فلكلوريتا فى فعاليات البرنامج أيضا.