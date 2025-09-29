نائب وزير الكهرباء تتفقد سير العمل بشركات القطاع بأسوان

كتب- محمد صلاح:

استقبل المهندس هشام كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، اليوم الإثنين، المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والمكلَّفة بقرار وزاري، بمتابعة أداء شركات الإنتاج والنقل والتوزيع والهيئات التابعة، والإشراف على تنفيذ استراتيجية ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة والتنسيق مع الجهات المعنية.

بدأت الجولة بزيارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، محطة السد العالي؛ حيث كان في استقبالها كل من المهندس إبراهيم عبيد رئيس قطاعات الإنتاج، والمهندس حسين لطفي رئيس قطاع المشروعات، والمهندس خالد يحيى رئيس قطاع محطة كهرباء السد العالي، والمحاسب عادل عبد العزيز إدريس رئيس قطاعات الشؤون المالية والإدارية، والمحاسبة هالة فتحي شحاتة، رئيس قطاع الشؤون الإدارية والأفراد .

وتفقدت المهندسة صباح مشالي مشروعات التطوير والتأهيل الجارية داخل المحطة؛ حيث تابعت أعمال الفك وإعادة التأهيل الخاصة بمحولات القدرة رقم 9 و10 بجهد 500 ك.ف، ومتابعة أعمال فك دوائر التبريد بمنسوب 112.

وشملت الجولة الاطمئنان على أعمال إعادة تأهيل قواطع الوحدتين 9 و10 بجهد 15.75 ك.ف وتطوير نظام الاستثارة السيليكونية للوحدتين 9 و10، وذلك ضمن برنامج الصيانة الجسيمة للنفق رقم 5.

وأعربت المهندسة صباح مشالي عن تقديرها لجهود جميع العاملين والفنيين والمهندسين، موجهةً الشكر لهم على التزامهم بتنفيذ برامج الصيانة والتطوير وفق أعلى معايير الكفاءة والجودة، ومؤكدة أن عطاءهم يمثل ركيزة أساسية في الحفاظ على استقرار منظومة الكهرباء ودعم مسيرة التنمية في مصر.

وقام المهندس هشام كمال بتقديم درع الشركة تقديرًا لزيارة نائب الوزير، قائلًا إن زيارتكم اليوم شرف كبير لنا جميعًا، ودعم معنوي قوي لكل العاملين بالمحطة، وحافز لمزيد من العطاء والإنجاز في خدمة الوطن.

واستكملت المهندسة صباح مشالي جولتها بزيارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، حيث كان في استقبالها المهندس سيد فاروق رئيس منطقة كهرباء مصر العليا، وخلال الزيارة تابعت

عددًا من المشروعات الحيوية الجارية بالشركة، من أبرزها:

- مشروع إنشاء محطة محولات توشكى (5) جهد 220/66/22 ك.ف.

- مشروع محطة محولات روافع توشكى جهد 66/22/11 ك.ف.

- محطة مفاتيح السد العالي غرب جهد 500 ك.ف.

- مشروع محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات على جهد 220 ك.ف، إضافة إلى 300 ميجاوات بطاريات تخزين.

- متابعة إنشاء محطة توليد أبيدوس بقدرة 1000 ميجاوات على جهد 500 ك.ف.

وأكدت المهندسة صباح مشالي أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في تدعيم الشبكة القومية ورفع كفاءتها لمواكبة خطط التنمية المستدامة وخاصة مشروعات التوسع الزراعي والعمراني بجنوب الوادي.

واختتمت نائب الوزير جولتها بزيارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، حيث استقبلها المهندس أحمد صدقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب. وخلال اللقاء قدّم عرضًا تقديميًا متكاملًا تناول كل مؤشرات الأداء الفنية والمالية والتجارية للشركة، بالإضافة إلى ما تم إنجازه في إطار الخطة الاستثمارية والمشروعات الخاصة بمبادرة "حياة كريمة" لتطوير القرى والمناطق الريفية.

وأشادت المهندسة صباح مشالي بما استعرضته الشركة من مؤشرات أداء إيجابية تعكس تحسنًا ملحوظًا في كفاءة التشغيل ومستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، مؤكدة أن ما تم إنجازه في مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يمثل نموذجًا متميزًا لدور قطاع الكهرباء في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم خطط الدولة للتنمية المستدامة، ووجهت سيادتها الشكر لإدارة الشركة وجميع العاملين على جهودهم المبذولة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وأكدت المهندسة صباح مشالي أن ماشاهدته من جهود ومشروعات في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع يعكس التزامًا جادًا من كل العاملين، ويؤكد أن قطاع الكهرباء المصري يسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز البنية التحتية للطاقة وضمان استدامة الإمدادات الكهربائية لدعم خطط التنمية الشاملة.

