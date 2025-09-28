تصوير- إسلام فاروق:

عقدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، منذ قليل، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل وفعاليات الدورة 33 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، التي اختارت أم كلثوم شخصية لها بمناسبة مرور 50 عاما على رحيلها، ويديرها المايسترو تامر غنيم، ونائبه المايسترو الدكتور محمد الموجي وتتواصل لمدة 10 أيام متتالية في الفترة من 16 إلى 25 أكتوبر المقبل.

وكشف الدكتور محمد الموجي نائب مدير المهرجان، تفاصيل وفعاليات الدورة الـ33، مؤكدا مشاركة 81 فنانا من أهم مطربي وفناني الوطن العربي، منهم آمال ماهر، مدحت صالح، وائل جسار ( لبنان)، هانى شاكر، عمر خيرت، محمد الحلو، ريهام عبد الحكيم، على الحجار، مروة ناجى، محمد ثروت، مى فاروق، سوما، صابر الرباعى (تونس)، سهيلة بهجت، فؤاد زبادى (المغرب)، نادية مصطفى.

ولفت الموجي إلى أن فعاليات المهرجان، تشهد مشاركة 15 مايسترو للفرق، وهم تامر فيظى، أحمد عامر، عادل عايش، الدكتور مصطفى حلمى، الدكتور محمد الموجى، أحمد عاطف، الدكتور علاء عبد السلام، محمد عبد الستار، صلاح غباشى، حازم القصبجى، مروة عمرو عبد المنعم، مها العربى، عمر فرحات، فاروق البابلى، هشام نبوى، بالإضافة إلى مشاركة 21 فرقة موسيقية.