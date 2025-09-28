كتب- حسن مرسي:

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، عن وجود مناقشات على أعلى مستوى داخل مؤسسات الدولة المصرية حول عودة شخصيات معارضة أخرى من الخارج.

خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، قال الجلاد: "هناك حديث قوي على أرفع مستوى عن إمكانية عودة أصوات أخرى انتقدت وعارضت دون المساس بالأمن القومي".

وردًا على انتقادات ما أسماهم "الصقور" لعودة الإعلامي باسم يوسف إلى المشهد الإعلامي المصري، أوضح الجلاد أن حديث غالبية الصقور نابع من الدفاع عن مصالحهم الشخصية، مشيرًا إلى أنهم لا يريدون وجود أصوات ذات مصداقية في المشهد الإعلامي.

وأضاف رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام، أن عودة يوسف تمثل رسالة سياسية من الدولة المصرية للعالم بأنها تبدأ مرحلة جديدة من الانفتاح السياسي.

وأشاد الجلاد بقدرات باسم يوسف الإعلامية: "باسم يوسف ليس مجرد مدافع عن القضية الفلسطينية، بل استطاع أن يكون مؤثرًا على الرأي العام العالمي لأنه شخص ذكي ومثقف واستطاع فهم لغة الخطاب الغربي"، مؤكدًا أن الدولة عندما استضافته كانت تعلم أنه وطني ومخلص للبلاد.

وكشف الجلاد عن تفاصيل جديدة، قائلاً: "تم استشارتي شخصيًا عن رأيي في شخصية معارضة في الخارج لا تنتمي للإخوان ولا للجماعات الإرهابية"، معتبرًا أن هذا يمثل تحولاً في النهج.