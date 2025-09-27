"البحوث الزراعية" تكشف حقيقة وجود مبيدات مسرطنة في الخضروات

أكد الدكتور خالد عياد، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، أن المركز يولي اهتمامًا كبيرًا لتقييم المبيدات وضمان صلاحيتها للاستخدام وفقًا للمعايير العلمية المتبعة.

خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أشار عياد، إلى أن قدرة مصر على تصدير منتجاتها الزراعية بشكل منتظمًا إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض معايير صارمةً على سلامة الغذاء، تعكس بوضوح جودة وسلامة المحاصيل المصرية.

وأوضح عياد، أن الحديث المتداول عن وجود مبيدات مسرطنة في الخضراوات المتداولة "ليس دقيقًا" على الإطلاق، مبينًا حقيقة التعامل مع المواد الكيميائية الزراعية.

وقال عياد، إن مفهوم وجود "مبيد مسرطن وغير مسرطن" ليس من المفهوم العلمي الصحيح للمسألة، مشيرًا إلى أن كل المبيدات يمكن أن تكون ضارةً إذا أُسيء استخدامها أو لم يتم الالتزام بتعليمات الجرعات والتوقيتات الموصي بها.

وأكد الخبير الزراعي، أن الاستخدام السليم للمبيدات هو الضمان الأساسي لسلامة المنتجات الزراعية، وهو ما يحمي المستهلك من التعرض لأي مخاطرًا صحية محتملة.

وفيما يتعلق بالمخاوف المتزايدة حول ظهور نقاط صفراء على ثمار الطماطم، وهو ما يثير قلق المستهلكين، شدد الدكتور عياد على أن هذا الأمر لا يدعو للقلق.

وأكد على أن غسل الطماطم جيدًا قبل الاستهلاك يعد كافيًا لإزالة أي بقايا، مؤكدًا بشكل قاطعًا أنها لا تشكل أي خطر على صحة الإنسان.