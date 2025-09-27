قال المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن المرحلة المقبلة تشهد تركيزًا على تطوير الموارد البشرية وتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري، باعتبارهما محورًا أساسيًا في تحسين الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة الإدارة الحكومية.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مسؤولي الموارد البشرية بعدد من المحافظات، حيث شدد على أهمية تحديث البيانات الوظيفية بشكل مستمر لضمان دقتها وتوفير قاعدة معلومات تدعم اتخاذ القرار، في إطار التوجه نحو تطوير الجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى أن إطلاق الهيكل التنظيمي الجديد للجهاز مطلع أكتوبر، والذي يعتمد فلسفة "الشباك الواحد"، يمثل خطوة نوعية نحو تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة العمل، من خلال 9 إدارات مركزية متخصصة.

كما استعرض رئيس الجهاز، قواعد البيانات التي تم تطويرها، والكتب الدورية المنظمة للعمل، مؤكدًا أن أنشطة الجهاز تصب في هدف واحد هو دعم وتأهيل الكوادر البشرية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في بناء جهاز إداري عصري يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.

