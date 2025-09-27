اليوم.. أولى حلقات لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على شاشة "النهار"

كتب- محمد أبو بكر:

يبدأ عرض أولى حلقات برنامج "الصورة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، اليوم السبت، على شاشة قناة "النهار"، في تمام التاسعة والنصف مساءً.

كانت شبكة تليفزيون "النهار" أعلنت انطلاق البرنامج الجديد، على أن يُذاع مباشرةً أربعة أيام أسبوعيًّا، ويأتي البرنامج استمرارًا لأسلوب لميس الحديدي المعتاد في مناقشة قضايا الشأن العام السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب استضافة صناع القرار والشخصيات المؤثرة في مختلف المجالات؛ بما في ذلك نجوم الفن والرياضة.

وكانت قناة "النهار" قد احتفلت بحصد الجلسة الأولى من تصوير برنامج لميس الحديدي أكثر من مليون مشاهدة خلال 72 ساعة فقط، بعد إعلان التعاقد مع الإعلامية لتقديم برنامج توك شو متكامل عبر شاشتها.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف قيمة تعويضات ضحايا ومصابي حادث حريق مصبغة المحلة

أجواء خريفية وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هل تغلق إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة؟.. خبير يكشف التفاصيل

مصر تتسلم رئاسة منظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية الأربعاء المقبل