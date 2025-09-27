فتح باب الترشح للدورة الأولى من جوائز الامتياز الصحفي 1 أكتوبر

تبدأ الأمانة العامة للهيئة الوطنية للصحافة في تلقي أعمال الزملاء الصحفيين المرشحة لجوائز الامتياز الصحفي في دورتها الأولى، وذلك خلال الفترة من 1 حتى 15 أكتوبر المقبل.

وتشترط الهيئة أن تكون الأعمال المقدمة قد نُشرت بالصحف القومية في الفترة من 1 يونيو حتى 30 سبتمبر، على أن تُسلم من أصحابها مباشرة إلى مقر الأمانة بالهيئة في 3 نسخ مطبوعة.

وتشمل جوائز الامتياز الصحفي مجالات:

الحوار الصحفي

التحقيق الصحفي

التغطية الخبرية

الكاريكاتير

المقال الصحفي

العمود الصحفي

الصورة الصحفية

جائزة خاصة للمجلة أو الصحيفة الأكثر تطورًا

كما تمنح الهيئة جائزتي امتياز للإداري والعامل المثالي، يتم ترشيحهما من مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية.

وقال المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن إطلاق الجائزة يأتي في إطار خطة الهيئة لتطوير المحتوى المهني، وتحفيز الإبداع، وتقدير المواهب، وخلق روح المنافسة الشريفة بين الصحفيين في الصحف القومية.

وأضاف أن الهيئة ستنظم لاحقًا احتفالًا بمقرها لإعلان الفائزين وتكريمهم، بحضور رموز وشيوخ المهنة، مشيرًا إلى أن الجوائز ستُمنح بشكل ربع سنوي.

اقرأ أيضًا:

مصدر يكشف قيمة تعويضات ضحايا ومصابي حادث حريق مصبغة المحلة

أجواء خريفية وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

هل تغلق إثيوبيا بوابات مفيض سد النهضة؟.. خبير يكشف التفاصيل

مصر تتسلم رئاسة منظمة اتحاد مرافق الكهرباء الأفريقية الأربعاء المقبل