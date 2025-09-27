رئيسة مولدوفا تحذر من تدخل روسي قبل الانتخابات البرلمانية



برلين- (د ب أ)

حذرت رئيسة مولدوفا المؤيدة لأوروبا مايا ساندو من تدخل روسي واسع قبل الانتخابات البرلمانية في بلادها غدا الأحد.

وقالت ساندو في مقابلة مع قناة /زيد.دي.إف/ الألمانية، تم بثها اليوم السبت إن سلامة أراضي البلاد واستقلالها على المحك.

وتابعت أن موسكو تسعى للتدخل في الانتخابات وتنفق "مئات الملايين من اليورو" لتمويل أحزاب سياسية وتقديم رشوة للناخبين وتدريب الشباب على أنشطة من شأنها زعزعة استقرار البلاد.

ويبلغ عدد سكان هذه الجمهورية الصغيرة، المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2022، حوالي 4ر2 مليون شخص .

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى احتمالية بقاء حزب ساندو، الذي يحظى بدعم قوي من الاتحاد الأوروبي محتفظا بوضعه كأقوي قوة، غير أنه لن يتمكن من الحكم بمفرده وسط توقعات بأن تحقق الأحزاب المتحالفة مع روسيا أداء قويا.

وأمس الجمعة وصفت ساندو التصويت المقبل بأنه "الأكثر أهمية" في تاريخ مولدوفا الحديث. وكتبت على موقع التواصل الاجتماعي إكس "ستحدد نتيجته ما إذا كنا سنعزز ديمقراطيتنا وننضم إلى الاتحاد الأوروبي أو ما إذا كانت روسيا ستجرنا إلى منطقة رمادية، مما يجعلنا خطرا إقليميا".

وأضافت "مستقبل مولدوفا يجب أن يقرره مواطنو مولدوفا وليس موسكو".

وقالت ساندو لقناة /زيد.دي.إف/ إن مولدوفا تسير على طريق واعد نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى تقدم كبير، تم إحرازه خلال السنوات الثلاث الماضية وأعربت عن ثقتها في أن تتمكن البلاد من الانضمام إلى التكتل بحلول نهاية العقد.

وتابعت أنها ستواصل الدفاع عن الديمقراطية حتى لو خسر المعسكر المؤيد لأوروبا التصويت البرلماني غدا الأحد، مؤكدة على رغبة الشعب في الحفاظ على الحرية وتجنب العيش تحت النفوذ الروسي.

وأشارت استطلاعات حديثة إلى أن حزب العمل والتضامن الذي تتزعمه رئيسة مولدوفا المؤيدة لأوروبا، مايا ساندو، قد يتصدر مرة أخرى الانتخابات، لكنه لن يتمكن من الحكم بمفرده.

ومن المتوقع أيضا أن يحقق التكتل الانتخابي الوطني، وهو الائتلاف الموالي لروسيا،