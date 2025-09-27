تناولت برامج التوك شو، اليوم الجمعة، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

"الإسكان" تكشف آليات استرداد مقدمات "بيت الوطن" للمصريين بالخارج

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، أن مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج يحظى بإقبال غير مسبوق، حيث تقدم أكثر من 15 ألف مصري بطلبات للحصول على قطع أراضي في الطرح العاشر للمشروع.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "mbc مصر"، أشار خطاب إلى أن الوزارة استجابت للطلبات الكبيرة بزيادة عدد القطع المطروحة من 3000 إلى 15 ألف قطعة أرض، موضحًا أن المشروع يغطي 25 مدينة جديدة ويخدم آلاف المصريين بالخارج.

عمرو أديب: نتنياهو حقّق كل ما يريد ولم يقف أمامه أحد

قال الإعلامي عمرو أديب إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استطاع تحقيق كل أهدافه في المنطقة دون أن يقف أمامه أي عائق يذكر، وذلك في تحليل لخطاب نتنياهو الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف أديب خلال برنامجه "الحكاية" على قناة mbc مصر: "لاحظت الحقيقة المرة أن هذا الرجل قد حقق كل ما يريد، من حزب الله إلى حماس وسوريا واليمن وإيران".

أديب: كلمة الرئيس في الأكاديمية العسكرية رسالة مكثفة تعكس الموقف المصري بدقة وتفصيل

أكد الإعلامي عمرو أديب أن الزيارة التفقدية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأكاديمية العسكرية المصرية حملت رسائل بالغة الأهمية، مشيراً إلى أنها مثلت نقلة نوعية في طريقة عرض الرؤية المصرية للتحديات الحالية.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية" على فضائية "mbc مصر": "إن كلمة الرئيس وضعت النقاط على الحروف في الملفات الداخلية والخارجية التي تشغل الرأي العام".

الرئيس السيسي: معبر رفح لم يُغلق من الجانب المصري رغم تعرضه للتدمير 4 مرات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لم ولن تُعيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشددًا على أن معبر رفح لم يغلق من الجانب المصري رغم تعرضه للتدمير 4 مرات من الجانب الفلسطيني خلال العامين الماضيين منذ بدء الحرب.

وأضاف خلال حواره مع طلبة الأكاديمية العسكرية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن احتلال ممر فلادلفيا العام الماضي، كان خرقًا للمعاهدة التي نصت على عدم وصول قوات عسكرية لهذا المعبر.

أستاذ علوم سياسية: زيارة السيسي للأكاديمية العسكرية تحمل رسائل قوية للأمن القومي

أكد الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأكاديمية العسكرية المصرية تحمل دلالات عميقة في توقيت بالغ الحساسية، حيث تهدف إلى توجيه رسائل حاسمة لضباط المستقبل حول حماية الأمن القومي المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الزيارة تقليد راسخ يعكس حرص الرئيس على تعزيز التعليم والتدريب للشباب، الذين يمثلون أمل مصر ومستقبلها، مشيرًا إلى أنها فرصة لإطلاع الضباط على التحديات الإقليمية ومسار العمل في ظل الظروف الدولية المعقدة.