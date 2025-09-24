داعية شهير يعلّق على افتتاح أول مدرسة للرقص في مصر

علق الدكتور مظهر شاهين، إمام وخطيب مسجد عمر مكرم، على افتتاح أول مدرسة للرقص في مصر.

وقال الدكتور مظهر شاهين: إنه في الوقت الذي تبذل فيه الدولة ومؤسساتها الدينية والفكرية قصارى جهدها في حملات توعية رصينة، مثل حملة “صحح مفاهيمك” التي تهدف إلى بناء وعي رشيد يحمي المجتمع من الانحرافات الفكرية والسلوكية، نفاجأ بقيام إحدى الراقصات بافتتاح أكاديمية لتعليم الرقص الشرقي في مصر، وكأن هناك إصرارًا على هدم ما يُبنى، وتشويه ما يُصحح، وإغراق الساحة بما لا يليق بقيم هذا الشعب العريق ولا بهويته الراسخة.

وأضاف "شاهين"، بحسب بيان، الأربعاء، أن المفارقة المؤلمة أن هذا العبث لا يأتي في ظرف عادي من حياة الأمة، بل في وقت تنزف فيه غزة دمًا وجوعًا تحت وطأة الحصار والعدوان، ويتحرك فيه الضمير العربي والإسلامي، بل والإنساني العالمي كله، لوقف نزيف الدم والتجويع والتهجير. فهل يليق أن يُفتتح معهد للرقص بينما تُسفك الدماء وتُزهق الأرواح ويصرخ أطفال غزة جوعًا وعطشًا؟

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن افتتاح مثل هذه الأكاديمية لا يمثل فنًا ولا إبداعًا، بل يمثل انحرافًا عن أولويات الأمة، واستفزازًا لمشاعر المجتمع المصري والعربي، الذي يتطلع إلى ما يسمو بالذوق ويرتقي بالوعي، لا إلى ما يهبط بالقيم ويفتح أبواب الانحلال.

وتابع: من هنا، فإننا نطالب الجهات المسؤولة بالتحرك العاجل لإغلاق هذه الأكاديمية، حمايةً للذوق العام، وصونًا لقيم المجتمع، وتأكيدًا على أن مصر بتاريخها ومرجعيتها الفكرية والدينية والثقافية لا يمكن أن تُختزل في صورة راقصة أو أكاديمية للرقص.

واختتم: إنها ليست قضية شخصية ولا هامشية، بل قضية وعي وهوية ورسالة. لذلك نقول بصوت عالٍ: لن نسمح بتشويه هوية مصر ولا بإغراقها في العبث، ومصر لن ترقص على جراح أمتها، ولن تنسى دماء غزة ولا آلامها.

كانت الراقصة دينا أعلنت افتتاح أكاديمية لتعليم الفنون و الرقص الشرقي، والتي تعد الأولى من نوعها التي تقام في مصر.

