فيديو.. تطوير شامل لمنطقة وسط البلد

كتب : مصراوي

03:32 م 24/09/2025

تطوير منطقة وسط البلد

كتب- عمرو صالح:
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فيديو توضحي لأعمال التطوير الجاري تنفيذها بمنطقة وسط البلد بداية من ميدان التحرير مرورا بمنطقة طلعت حرب وعابدين ومصطفى كامل والشوارع الجانبية المحيطة بهما.
أوضح الفيديو أن مشروع تطوير منطقة وسط البلد تكمن في إعادة ترميم واجهات المباني للأبنية التاريخية وازالة اللوحات الإعلانية من جدران وإعادة دهانها بالإضافة إلى تخصيص أماكن وشوارع للمشاة فقط، وذلك في إطار عودة المظهر الحضاري للقاهرة الخديوية التي عرفت سابقا بباريس الشرق.
وأشار الفيديو إلى أن مشروعات تطوير منطقة وسط البلد تتم من خلال تشارك مؤسسات الدولة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
