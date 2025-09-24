إعلان

الوطنية للإعلام تقيم حفل استقبال بمناسبة إعادة إصدار كتاب ماسبيرو

كتب : مصراوي

02:29 م 24/09/2025

الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام

القاهرة- أ ش أ:
تقيم مجلة الإذاعة والتليفزيون بالتعاون مع القناة الثقافية وإذاعة البرنامج الثقافي ومركز ماسبيرو للدراسات، اليوم الأربعاء، حفل استقبال بمناسبة إعادة إصدار كتاب ماسبيرو بعد توقف دام 14 عاما، بحضور عائلة الكاتب الكبير رجاء النقاش حيث يتم الاحتفاء بإصدار كتابه (إسلام بلا أحزاب) والذي ينشر لأول مرة، وهو الكتاب رقم 90 في سلسلة كتاب ماسبيرو.
تأتي إعادة الإصدار بكتاب النقاش استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الوسطية وتجديد الخطاب الديني، يتضمن الكتاب نقدا جذريا لأطروحات التطرف الديني، وترسيخ قيم العلم والاعتدال.
يذكر أن أول كتاب في هذه السلسلة كان قد صدر عام 1972 للشاعر فاروق شوشة بعنوان (لغتنا الجميلة) وصدر الكتاب الأخير في يناير عام 2011 بعنوان (رياض السنباطي).
وقد شهدت السلسلة إصدار مؤلفات لكبار الكتاب من بينهم صلاح عبد الصبور وحسين فوزي وجمال الغيطاني ومحمود عوض ومحسن محمد وسامح كريم وسكينة فؤاد، وفي عام 1976 نشرت السلسلة كتاب (عودة الروح) للكاتب الكبير توفيق الحكيم.
وكانت رواية (المرايا) للأديب العالمي نجيب محفوظ قد نشرتها مجلة الإذاعة والتليفزيون في حلقات قبل أن تصدر في كتاب.

الوطنية للإعلام إصدار كتاب ماسبيرو مجلة الإذاعة والتليفزيون

