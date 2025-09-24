إعلان

إعفاءات في قانون العمل الجديد لدعم العمال وأصحاب المشروعات

كتب : مصراوي

07:00 ص 24/09/2025

محمد جبران وزير العمل

كتب- عمرو صالح:
تضمن قانون العمل الجديد عددًا من الإعفاءات التي تستهدف تحسين بيئة العمل وتشجيع أصحاب الأعمال، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الالتزام بأحكام القانون دون أعباء إضافية.

وبحسب المادة (7) من القانون، تُعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، والتي يرفعها العاملون والمتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عنهم.

كما أجاز النص للمحكمة أن تُصدر أحكامها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، مع حقها في حالة رفض الدعوى أن تُلزم رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

