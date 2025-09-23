كتبت: نور العمروسي

شارك المجلس القومي للمرأة، ممثلًا في الدكتورة ميرفت أبو عوف عضوة المجلس، في ندوة ضمن حملة مناهضة التحرش بعنوان "أطفالنا مسؤوليتنا"، وذلك ضمن فعاليات الدورة التاسعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو–صيني، والذي يقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويستمر حتى 25 سبتمبر الجاري.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة ميرفت أبو عوف أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بقضية مناهضة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، لاسيما التحرش وحماية الأطفال، إدراكًا لخطورة هذه الظاهرة وآثارها على المجتمع.

وأشارت إلى برنامجي "نورة" و*"نور"* ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات، والذي يحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويستهدفان الفتيات والفتيان من عمر 10 حتى 14 عامًا عبر جلسات توعوية لحمايتهم من كافة أشكال العنف. وأضافت أن البرامج تركز على تعريف الأطفال بالأماكن واللمسات الآمنة وغير الآمنة، وتشجيعهم على الإبلاغ عن أي مضايقات أو انتهاكات قد يتعرضون لها، سواء من خلال الخط الساخن لمكتب شكاوى المرأة (15115) أو عبر خط نجدة الطفل (16000).

ولضمان شمولية البرنامجين، تم تطوير منهج خاص للأطفال من ذوي الإعاقة لحمايتهم من التحرش والعنف باعتبارهم من الفئات الأكثر عرضة لذلك.

وشددت الدكتورة ميرفت أبو عوف على أن العلاقة بين الأسر وأبنائهم تمثل محورًا أساسيًا في جهود المجلس، مشيرة إلى برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة الذي يسهم في بناء علاقة صحية بين الأهل وأبنائهم، ويرسخ قيم الاحترام والتعاون بين الفتيات والفتيان، ويُعزز وعي الأهالي بالجوانب القانونية للتجريم والردع. وأكدت أن هذه الجهود تعكس إيمان المجلس القومي للمرأة بأن حماية بناتنا وأبنائنا من التحرش والعنف مسؤولية مشتركة تبدأ بالتوعية، وتشمل القوانين وآليات الإبلاغ، وتستهدف توفير بيئة آمنة تضمن لكل طفل الحق في النمو والحياة بكرامة.

يذكر أن الملتقى يشهد هذا العام مشاركة واسعة من 53 دولة عربية وأجنبية في مختلف مجالات الفنون، إلى جانب ندوات وجلسات توعوية حول دور الفن في دعم قضايا ذوي القدرات الخاصة وإبراز مواهبهم.