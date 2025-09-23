إسكان الشيوخ: دراسة تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء وقانون البناء ستكون في مقدمة أولويات اللجنة خلال الفصل التشريعي الثاني للمجلس.

وأضاف فاروق، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الثلاثاء، على هامش حفل استقبال الأعضاء الجدد بمقر مجلس الشيوخ، أن الملفات المرتبطة بالإسكان والنقل والتنمية المحلية ستحظى باهتمام خاص، مشيرًا إلى أن اللجنة ستواصل دراسة الأثر التشريعي للقوانين المتعلقة بها.

وشهد مقر مجلس الشيوخ، صباح اليوم، توافد الأعضاء المنتخبين لاستخراج بطاقات العضوية، حيث تسلم نحو 25 عضوًا كارنيهات الفصل التشريعي الثاني (2025).

واستقبلت اللجان التي خصصتها الأمانة العامة للمجلس، برئاسة المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام، الأعضاء الجدد لاستكمال إجراءات العضوية، وتفعيل البصمة الإلكترونية الخاصة بالحضور والانصراف.

وأوضح المستشار محمود إسماعيل عتمان أن المجلس سيواصل استقبال الأعضاء الجدد خلال الأيام المقبلة، لاستخراج كارنيهات عضوية القطاعات المختلفة، ومنها القاهرة وشرق ووسط وجنوب الدلتا.