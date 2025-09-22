إعلان

مدبولي يحضر المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين

كتب : مصراوي

10:32 م 22/09/2025

مدبولي في الأمم المتحدة

يحضر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المؤتمر الدولى رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين بمبنى الأمم المتحدة فى نيويورك.

وحضر اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الاجتماع رفيع المستوى للاحتفال بالذكرى الـ30 للمؤتمــر العالمى الرابع للمــرأة، الذى يقام تحت شعار: "إعادة الالتزام وتوفير الموارد وتسريع تنفيذ إعلان ومنصة عمل بكين لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".

تسوية قضية فلسطين مؤتمر نيويورك مصطفى مدبولي

