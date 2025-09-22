أكد الإعلامي أحمد موسى أن تصريحات المبعوث الأمريكي توماس براك، التي وصف فيها السلام في الشرق الأوسط بـ"الوهم"، تكشف عن الحقيقة المرة وراء السياسات الإسرائيلية، مشددًا على أن نتنياهو يتصرف بلا قيود وكأن شعوب المنطقة غير موجودة.

وأضاف خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن هذا التصريح يعكس خطورة الوضع، حيث لا يملك نتنياهو أي التزام باتفاقيات السلام، ويمتلك القدرة على تهديد أي دولة تعارضه.

وأشار موسى إلى أن نتنياهو، الذي وصفه بـ"مجرم الحرب"، يهدد الدول التي تعترف بفلسطين، موضحًا أن طموحاته التوسعية تمتد لتشمل دول المنطقة بأكملها بدعم أمريكي غير محدود.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن ترامب، في ولايته الثانية، لا يظهر أي نية للسلام، بل يدعم إسرائيل بمليارات الدولارات من الأسلحة، على عكس بايدن الذي عارض ضم الضفة الغربية، مما يؤكد غياب أي أفق للسلام.

وشدد موسى على أن نتنياهو يخطط لجعل العام القادم "آمنًا لإسرائيل" على حساب المنطقة بأكملها، مؤكدًا أن الوضع الحالي ينذر بمستقبل أسوأ مما مضى.

وأشار إلى أن المؤتمرات الدولية، مثل تلك المقررة غدًا، تتطلب تحضيرات طويلة، ولا يمكن أن تكون قراراتها عفوية، داعيًا إلى مواجهة الدعم الأمريكي لإسرائيل لإحياء آمال السلام التي كانت ممكنة منذ عقود.