أصدرت أسرة علاء عبدالفتاح، نداءً بعد الإفراج عن نجلها المحبوس والذي صدر اليوم الإثنين قرارا رئاسيًا بالعفو عنه.

وقالت الأسرة في بيان نشره المحامي الحقوقي خالد علي: "نقدر كل هذا التضامن مع علاء ومعنا، ولم نصل إلى هذه المرحلة إلا بتضامنكم طوال هذه السنوات الصعبة".

وأضافت أنه "فيما يتعلق بخروج علاء مازال قرار العفو لم ينشر بالجريدة الرسمية، ولن تبدأ إجراءات إطلاق سراحه إلا بعد نشر القرار".

وتابعت: "نرجوكم ونرجوا كل وسائل الإعلام والصحافة عدم الذهاب للسجن وسوف يتابع فريق دفاعه والأسرة إجراءات خروجه، ونرحب باستضافتكم فى بيتنا فور خروجه ووصوله للمنزل".

وختمت بيانها قائلة: "نشكركم جميعاً على حُسن تفهمكم، ونتمنى وصول الفرحة لكل بيت غاب عنه أحد أبنائه".