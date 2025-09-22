كتبت- داليا الظنيني:

أكد عمرو خضر، رئيس شعبة الورق باتحاد الغرف التجارية، أن ارتفاع أسعار الكتب والكتب الخارجية في السوق المصرية، هو "استغلال غير مبرر" على الرغم من تراجع أسعار الورق محليًا وعالميًا.

وقال "خضر"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة"، إن هناك مؤشرات واضحة تؤكد أن أسعار الكتب كان يجب أن تنخفض وليس أن ترتفع.

وأشار إلى أن أسعار الكتب المدرسية التي أنتجتها وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي 2025-2026، كانت أقل بنحو 20% من أسعار كتب العام السابق، وهو ما يثبت أن تكاليف الإنتاج قد انخفضت منذ شهر مارس الماضي.

وأوضح خضر أن الأسعار العالمية للورق في تراجع مستمر، حيث انخفضت بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% خلال الأشهر التسعة الماضية، كما أن سعر صرف العملة قد انخفض أيضًا، مما كان يجب أن ينعكس إيجابًا على أسعار الكتب.

وتابع أن الشركتين الرئيسيتين اللتين تنتجان الورق في مصر، واللتان تغطيان ما يصل إلى 90% من الإنتاج المحلي، قد خفضتا أسعارهما ثلاث مرات هذا العام، مما يؤكد أنه من ناحية تكلفة الورق، لا يوجد أي مبرر للزيادة في أسعار الكتب.

وشدد على أن تكلفة الورق تمثل من 70 إلى 80% من السعر النهائي للكتاب، وبالتالي فإن أي ارتفاع في تكاليف الطباعة لا يبرر هذه الزيادات الكبيرة وغير المبررة في أسعار الكتب.