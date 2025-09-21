كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن من جميل التوفيق الإلهي أن يشهد المسلمون الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف للمرة الـ1500، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة العطرة تحمل معاني متجددة من الهداية والرحمة.

وأضاف وزير الأوقاف، خلال كلمته باحتفالية المولد النبوي الشريف التي تقيمها نقابة السادة الأشراف، إن احتفالنا اليوم بالمولد النبوي الشريف له خصوصية مهمة يفترق بها ويتميز، عن احتفالاتنا المعهودة كل سنة، وذلك أن احتفالنا بالمولد النبوي اليوم لسنة ١٤٤٧هـ من الهجرة، هو في الوقت نفسه احتفال بالمولد النبوي المتمم لألف وخمسمائة سنة من مولده الشريف، ولذا، فنحن اليوم في احتفال على رأس المئة، ولا يتكرر ذلك إلا بعد قرن من الزمان، وإذا كنا اليوم على رأس مئة سنة، فإن هذا يذكرنا مباشرة بقوله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا".

وزف وزير الأوقاف، بشارة التجديد قائلا، إنه بعد عقود مضت من معاناتنا من فكر الإرهاب الذي دمر دولا وأرهق عقولا، فلعل الله تعالى أراد بنا الخير، حتى نشهد رأس مئوية محمدية، عسى أن تكون مؤذنة بميلاد تجديد للدين، يطفئ نيران التطرف، ويكشف عن جوهر الدين ورونقه.

وأوضح الأزهري، خلال كلمته في الاحتفال، أن السنة النبوية الشريفة بشرت بأن الله يبعث على رأس كل مائة عام من يجدد للأمة أمر دينها، مبينا أن من شروط المجدد أن ن يكون مشهودا له بالعلم، ناصرا للسنة، جامعا للفنون، واسع الأثر في زمانه، مستشهدا بما ورد عن كبار العلماء الذين جسّدوا هذا المعنى عبر القرون.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن هذا الزمن، بفضل الله تعالى، زمن بشارة بالتجديد، موضحًا أن ذلك من نفحات سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله رحمة للعالمين.

وختم الأزهري كلمته بالدعاء لأهالي فلسطين أن يفرج الله عنهم كربهم، ويتقبل شهداءهم في الصالحين، وأن يحفظ القدس الشريف والمسجد الأقصى، كما دعا بالفرج لأهل سوريا والعراق، وأن يحفظ الله مصر وسائر بلاد المسلمين ببركة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.