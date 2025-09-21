وزير الرياضة: "صحح مفاهيمك" إضافة نوعية لبناء الوعي ومواجهة التطرف

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن اعتزازه بالمشاركة في إطلاق مبادرة"صحح مفاهيمك"، التي انطلقت فعالياتها فعالياتها، صباح اليوم، بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح أن المبادرة تعد إضافة نوعية مهمة لمسيرة بناء وعي الشباب، وترسيخ المفاهيم الصحيحة التي تضمن حماية المجتمع من الأفكار المتطرفة.

وقال وزير الشباب والرياضة، إن المبادرة تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الشائعات والأفكار الهدامة، مؤكداً أهمية الشراكة مع وزارة الأوقاف واتحاد “بشبابها” في نشر الوعي وبناء الانتماء.

وأشار أن الشباب المصري الواعي هو خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والتطرف، وأنهم يمتلكون القدرة على حمل رسائل التنوير إلى مختلف المحافظات من خلال حملة "صحح مفاهيمك".

وانطلقت المبادرة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تطلق وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، ٢١ من سبتمبر ٢٠٢٥م، المبادرة الوطنية الشاملة "صحح مفاهيمك"، بالتزامن مع فعالياتها بالعاصمة الإدارية الجديدة وجميع محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة ووزارة الأوقاف في بناء الإنسان الذي يمثل محورًا رئيسًا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

