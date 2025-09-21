كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين (المرحلة التجنيدية الأولى، يناير 2026).

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أحمد مصطفى صادق، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، والذي أشار فيه إلى كل التفاصيل والتوقيتات الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر انضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والمقرر استقبالهم اعتبارًا من يوم السبت 27/ 09/ 2025، وفقًا للشروط الآتية:

أولًا: المؤهلات العليا

مواليد الفترة من 1/ 5 حتى 31/ 8، أشهر (مايو/ يونيو/ يوليو/ أغسطس)، من جميع السنوات حتى عام 2005 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا، الحاصلون على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى آخر يوليو 2025 .

خريجو كليات (الطب البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعي/ التمريض/ الصيدلة/ تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية/ العلوم الطبية المساعدة)، الذين أنهوا فترة الامتياز/ التدريب، وذلك خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى آخر يوليو 2025، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 15/ 10/ 2025، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 28/ 10 حتى 22/ 11/ 2025 .

ثانيًا: المؤهلات فوق المتوسطة

مواليد الفترة من 1/ 5 حتى 31/ 8 أشهر (مايو/ يونيو/ يوليو/ أغسطس)، من جميع السنوات حتى عام 2005، الحاصلون على مؤهلهم الدراسي خلال الفترة من أول فبراير 2025 حتى آخر يوليو 2025، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 10/ 11/ 2025، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 23/ 11 وحتى 26/ 11/ 2025 .

ثالثًا: المؤهلات المتوسطة

مواليد أشهر (يناير/ فبراير/ مارس) عام 2006 الحاصلون على مؤهلهم الدراسي حتى العام الدراسي 2024/ 2025 ، وكذا مواليد أشهر (يناير/ فبراير/ مارس)، من مواليد جميع السنوات السابقة حتى عام 2005 وما قبلها، خريجي العام الدراسي 2024/ 2025، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 27/ 09/ 2025، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارًا من 05/ 10 وحتى 27/ 10/ 2025 .

رابعًا: غير ذوي المؤهلات (العاديين):

مواليد أشهر (يناير/ فبراير/ مارس) من عام 2006، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارًا من يوم 15/ 11/ 2025، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من 27/ 11 وحتى 06/ 12/ 2025 .

المستندات المطلوبة :

"بطاقة الرقم القومي- بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند)- أصل شهادة الميلاد- صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب- فصيلة الدم- أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز/ التدريب لخريجي كليات (الطب البشري/ الأسنان/ العلاج الطبيعي/ التمريض/ الصيدلة/ تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية/ العلوم الطبية المساعدة)- وثيقة الزواج للمتزوجين- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها- خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه- قرار التعيين ( المعيدين/ الأطباء المقيمين)".

إرشادات مهمة لشبان التجنيد:

- مَن له الحق في الإعفاء أو التأجيل أو الاستثناء أن يتقدم بالمستندات التي تؤيد أحقيته في ذلك.

- يعتد بتاريخ اعتماد النتيجة من الوزير المختص للحاصلين على مؤهلهم الدراسي من الجامعات والمعاهد الخاصة.

- ضرورة معادلة الشهادات من المجلس الأعلى للجامعات للحاصلين على مؤهلهم من خارج البلاد، وغير ذلك ستتم معاملتهم طبقًا لآخر مؤهل دراسي معتمد.

- ضرورة أن يتقدم المتزوجون من أجنبيات بالمستندات المؤيدة لذلك؛ لمعاملتهم بما يستحقون قانونًا.

- عدم التعديل بالبيانات المسجلة بشهادات المؤهل؛ حيث إنه يتم الاستعلام عن كل شهادات المؤهل (متوسطة/ فوق متوسطة/ عليا) التي يتقدم بها الشبان بالتنسيق مع كل من وزارتَي (التعليم العالي/ التربية والتعليم)، قيام الجامعات بضرورة إصدار القرار الوزاري بتعيين الشبان (المعيدين- الأطباء المقيمين) في الأول من شهر (أبريل/ أكتوبر) من كل عام، قبل التصديق على قبول دفعتَي الضباط الاحتياط، حتى يتم استبعادهم من الترشيح كضباط احتياط.

- ضرورة أن يقوم غير ذوي المؤهلات (العادة) أصحاب المهن والحرف والسائقين بالإعلان عن أنفسهم؛ حتى يستفيدوا بتخفيض مدة الخدمة العسكرية (6 أشهر) طبقًا للقانون .

ولتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيمين بالداخل أو مع ذويهم بالخارج، يرجى زيارة العنوان التالي: من هنا

والبريد الإلكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة؛ للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي (mod.gov.eg@tagneed) ، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام الصوتي لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية ( 26351195 / 02 - 26339581 / 02 ) ، وفى إطار التيسير على المواطنين وحرصًا من إدارة التجنيد والتعبئة على تقديم خدمة مميزة تم استحداث خدمة الرقم المختصر للمركز الإلكتروني وهو (15499) .