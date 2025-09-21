سد النهضة.. هل تتأثر مصر حال بناء إثيوبيا سدود إضافية؟ خبير يكشف

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن مدى تأثر مصر حال إقدام الحكومة الإثيوبية على بناء سدود إضافية بمنطقة سد النهضة.

وقال "شراقي"، لمصراوي، إنه حال قيام الحكومة الإثيوبية ببناء سدود إضافية بمنطقة سد النهضة، يُعد انهيارًا للعلاقات الدبلوماسية الإثيوبية المصرية، موضحًا أنه حال بناء سدود جديدة ستتمكن إثيوبيا من حجز كميات إضافية من المياه مما يؤثر سلبًا على حصة مصر المائية.

وأوضح أنه يجب على مصر التمسك بفكرة الملء المتكرر لتشغيل سد النهضة، وذلك في إطار المحافظة على حقوقها المائية وعدم تعرضها لأي نقصان.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قد افتتح سد النهضة الإثيوبي خلال الأيام الماضية معتبرا إياه مشروع قومي لتوليد الطاقة الكهربائية.

