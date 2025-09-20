العقيد حاتم صابر ردًا على إبراهيم عيسى: ما علاقة الأزهر بحماس

كتب- عمرو صالح:

أعرب العقيد حاتم صابر الخبير العسكري والإستراتيجي، عن استنكاره تجاه تصريحات الكاتب إبراهيم عيسى التي أدلى بها مؤخرًا والتي وجه فيها رسالة لمشيخة الأزهر يدعو الفصائل الفلسطينية المسلحة للاستسلام أمام قوات الاحتلال الإسرائيلي حقنا لدماء المدنيين، مستشهدًا بتصرف النبي بحفر خندق لحماية المدنيين في غزوة الخندق التي حارب فيها الكفار.

وقال "صابر"، في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية "فيسبوك"، موجهًا حديثه لـ "إبراهيم عيسى"، ما هي علاقة مشيخة الأزهر بمنظمة حماس؟.. وهل المشيخة تعد مرجعية لمنظمة حماس.. مؤكدًا على استيائه تجاه تصريحات عيسى.

وتابع: "حماس خدت الدعم الإستراتيجي بأكمله من إيران فياريت يا أستاذ إبراهيم عيسى توجه دعوة لإيران تكلم حماس".

واستكمل صابر: "كمان قولت أن لو دخلنا حرب مع إسرائيل الدولار هيبقى بـ100 جنيه حتى لو انتصرنا عليهم وهيحصل هزات اقتصادية.. ده دخل المواطن المصري 3000 دولار سنويًا في المقابل الإسرائيلي 66 ألف دولار"... طيب ممكن تقولنا أيه رؤيتك الاستراتيجية للتعامل مع حرب غزة والتعامل مع اليهود مؤكدًا استيائه الكامل تجاه تصريحات عيسى.

