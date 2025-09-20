محمود سعد: الحياة دلوقتي غبية.. والناس ماشية مضروبة في وشها

كتب- أحمد الجندي:

قال الإعلامي محمود سعد، إن المجتمع الحالي تغير بصورة كبيرة عما كان عليه في الماضي.

جاء ذلك خلال استضافته في برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للصحافة والإعلام التي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونستلو، شيفت).

وأضاف: "الحياة دلوقتي غبية وخشنة وبعدين بتفتري يعني أنا بحس الناس كل يوم وهما ماشيين رايحين شغلهم بحس في واحد في الشارع - بس هما مش شايفينه - بيضربهم باللكاكيم يعني تحسهم ماشيين بيضربوا باللكاكيم وحتى وهما واقفين على عربية الفول وهما بياكلوا الفول بيضربوا باللكاكيم.

وتابع محمود سعد: "زمان غير دلوقتي، بقى فيه مجتمع مخملي قاهر ومؤذي، يعني زمان أفتكر كنا في بيتنا عندنا أوضة صالون اللي بيسموها أوضة الجلوس وبقية البيت زي بعضه بيوت صحابنا كلنا زي بعض، النهاردة الدنيا بقت مختلفة خالص فمعرفش أما يكون شاب ساكن في شبرا ولا في كرموز ولا في بني سويف ولا في المدينة حتى وبيبتدي يفكر في أحلامه وهو بيشوف المسلسل واحد موظف عادي وموظفة عادية وساكنين في فيلا وراكبين كل واحد عربية والبيت واسع وجميل جدًا".

وواصل: "أنا بتعقد، أنا عندي بيت الحمد لله بس بحس بيتي ده عبارة عن عشة قصاد البيوت اللي بشوفها في المسلسلات لواحد مثلًا أبوه مثلًا نجيب ساويرس، ربنا يحميه ساويرس ويديله يعني، يعني أبوه غني ماشي أوكيه ياما شوفنا قصور في أفلام زمان بس بتاعت الباشا مش بتاعت محمد أفندي، النهاردة محمد أفندي بقى عنده البيوت دي، الناس تعمل إيه طيب وأنا أعمل إيه".

وأضاف محمود سعد: "عنده طموح ليه! عندك طموح؟، أنتوا اللي بتعملوا فيه كده، يقوموا يشتموه بعد كده، ويقولك ده عنده طموح ده جايب تليفون محمول الله، ده ماسك التليفون المحمول، يا نهار أبيض الراجل بيتشعلق في أي شئ يبقي شبه مجدي الجلاد أو شبه فلان أو شبه علان، ميتشعلق في أي حاجة، طب خلاص ما تورهوش الحاجات دي، اعملوا حاجات موضوعية يطلع رجل أعمال غني جدًا أو ولد قدر يعمل حاجه فبقي كويس جدًا يدينا الأمل، أني شوفت الولد الشاب العادي لما عمل مشروع بقي كده، إنما دي اسمها فوضى، اسمها بلوظة، مهلبية، لأنه كل الأشياء اختلطت كده".

وقال "سعد": "الراجل قابلني من بورسعيد ابنه اتقفش في قضية مخدرات 18 سنة أو 16 سنة أو 18 علشان السن، أول مرة وحاجة بسيطة فقالي حبسوه 6 سنين، قالي ده هيقعد يا أستاذ محمود مع مين في السجن مش مع المجرمين قولت ليه آه، قالي هيطلع مهندس هما بيطلعوا مجرم".

واختتم قائلًا: "ترد عليه تقوله إيه، أول مرة طيب إدوه سنة مع إيقاف التنفيذ، يعني معرفش القضايا طبعًا عندنا محترمة، وكل حاجة، لكن الراجل ده تقولوا إيه أما يقولك الواد أما يقعد ست سنين مع مجرمين في السجن هيطلع إيه، وبعدين لما يطلع حرامي نشتمه ونقول ده مجرم وده ابن ستين في سبعين".

اقرأ أيضاً:

