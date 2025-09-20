إعلان

أجواء حارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص السبت 20 سبتمبر 2025

طقس حار

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم السبت 20 سبتمبر وحتى الخميس 25 سبتمبر 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره على أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط للرياح خلال فترات الليل و مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بالحرارة بقيم 4:2 درجات.

طقس

