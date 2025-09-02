أول تعليق من وزير الصحة بشأن أزمة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري

كتبت - داليا الظنيني:

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تفاصيل أزمة وفاة الإعلامية عبير الأباصيري.

وأوضح أن الوزارة أرسلت لجانًا لفحص الشكاوى وتم تفريغ الكاميرات، والتواصل مع الإسعاف لمعرفة كافة التفاصيل، وعند وصولها إلى مستشفى الهرم التخصصي كانت تعاني من هبوط حاد في الدورة الدموية ونقص في الأوكسجين، وتم وضعها على جهاز أوكسجين، وإجراء كافة الفحوصات الطبية، ولم يُطلب منها أي مبالغ مالية.

وأوضح وزير الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن حالة الإعلامية عبير الأباصيري تدهورت في الفترة الأخيرة، معلقًا: أسرة الإعلامية طلبت نقلها إلى مستشفى خارجية على مسئوليتهم الشخصية.

وتابع عبدالغفار أن عدد أسرّة العناية المركزة في القاهرة والجيزة أقل من الاحتياج اليومي، وقد تصل فترة الانتظار إلى 7 ساعات في بعض الحالات.

وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء: الـ1400 جنيه رسوم الأشعة المقطعية، وفرغنا الكاميرات، وفي كثير من الحالات تكون الأخطاء الواقعة هنا وهناك، ونحن نجازي كل من يتقاعس عن العمل، ونحسن من أنفسنا في كل الأوقات، وآلاف المواطنين يترددون على الطوارئ بشكل يومي.