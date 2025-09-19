كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، أن الانتقادات الموجهة للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بشأن موقفه من القضية الفلسطينية تمثل "ظلمًا فادحًا لا يستند إلى حقائق".

وقال الدويري خلال حواره ببرنامج "الجلسة سرية" على قناة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامي سمير عمر: "ما وُجه من اتهامات للمسؤولين السابقين في مصر وخصوصًا الرئيس مبارك بضعف الدعم للقضية الفلسطينية هو ظلم كبير"، مشيرًا إلى أن مبارك كان داعمًا ثابتًا للموقف الفلسطيني.

وأضاف أن مبارك لعب دورًا محوريًا في دعم القضية الفلسطينية منذ توقيع اتفاق أوسلو على الأراضي المصرية، واتفاق غزة أريحا، وحتى نهاية حكم الرئيس ياسر عرفات.

وتابع وكيل المخابرات السابق: "مصر كانت دائمًا تلعب دورًا ثابتًا في دعم الفلسطينيين دون أن يُحسب عليها أي تحرك ضدهم"، مؤكدًا أن الرئيس مبارك كان يتعامل مع القضية الفلسطينية بعقلية المناضل والمقاتل الوطني.

وأشار الدويري إلى استمرار الدعم المصري حتى في المواقف الصعبة، مثل حادث اجتياح الحدود المصرية من قبل عناصر حماس وبعض التنظيمات في 2008، موضحًا: "صدرت تعليمات مباشرة من الرئيس مبارك بترك الفلسطينيين يدخلون لتلبية احتياجاتهم، وعدم إطلاق أي رصاص عليهم".

وشدد اللواء محمد إبراهيم الدويري، على أن مصر تعاملت مع الموقف بمنتهى المسؤولية والهدوء، معتبرًا أن النهج العقلاني الذي اتبعه مبارك في التعامل مع القضية الفلسطينية هو ذاته النهج الذي يسير عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.