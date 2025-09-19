رئيس جامعة الأزهر يهنئ منسوبي الجامعة ببدء العام الدراسي الجديد

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

هنأ الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر، نواب رئيس الجامعة الأمين العام للجامعة، منسوبي جامعة الأزهر في القاهرة والأقاليم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٦/٢٠٢٥م داعيًا الله- تعالى- أن يكون عامًا دراسيًّا موفقًا تواصل فيه جامعة الأزهر تميزها وريادتها عالميًّا ومحليًّا في ظل القيادة الحكيمة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة إلى طلاب الجامعة وطالباتها خاصة الجدد الملتحقين بالجامعة هذا العام، مؤكدًا حرص الجامعة على تسيير جميع سبل تلقيهم العلم في كلياتهم، وأن يكونوا على تواصل دائم مع إدارة كلياتهم لتذليل أي عقبات تواجههم.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على الجمع بين العلم وممارسة الأنشطة المختلفة التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، لافتًا أن هدف جامعة الأزهر هو تخريج جيل متميز في شتى مجالات العلوم والثقافة، محليًّا وعالميًّا، حاملًا راية الأزهر الشريف في كل مجال ومكان يعملون فيه، وهذا مُتحقِّق وسيظل باقيًا أبد الدهر.

وأكد رئيس الجامعة أن إشراقة العام الدراسي الجديد وما تحمله من بهجة وأمل، لن تُلهينا عن آلام أشقائنا في فلسطين، ولا عن معاناة طلابٍ دونت أسماؤهم في سجل الشهداء، أو أُرغموا على مرارة التشريد والحرمان من مقاعد العلم والمعرفة، داعيًا المولى -عز وجل- أن يُعجل بفك كربهم، ويجبر كسرهم، ويمنحهم النصر والتمكين.