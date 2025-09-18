خبير عسكري: إنشاء قوة عربية مشتركة فكرة تواجه تحديات.. ولكنها مطروحة

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الدكتور سيد غنيم، الأستاذ الزائر في حلف الناتو والأكاديمية العسكرية الملكية في بروكسل، أن فكرة إنشاء قوة عربية عسكرية مشتركة لمواجهة التهديدات الخارجية، سواء كانت إسرائيلية أو إيرانية أو غيرها، هي فكرة استراتيجية هامة مطروحة منذ سنوات.

أوضح غنيم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" مع الإعلامي خالد أبو بكر، أن القيادة لهذه القوة يجب أن تكون في مصر، نظراً لموقعها الجغرافي، وكثافتها السكانية، وقوتها العسكرية، بالإضافة إلى استضافتها لمقر جامعة الدول العربية.

وتابع أن توجيه هذه القوة يتطلب تحديد تهديد مُعرّف أو عدو واضح، حتى يتم التخطيط العسكري المشترك بشكل فعال.

وأشار إلى أن المهام المحتملة لهذه القوة ستكون دفاعية بالأساس، وستتطلب توزيعاً للمهام بناءً على القدرات العسكرية الفعلية لكل دولة.

واختتم غنيم حديثه بالإشارة إلى أن إنشاء هذه القوة يواجه تحديات كبيرة مثل التنسيق السياسي والعسكري، والاستعداد المادي، والحاجة إلى تفويض رسمي مشترك، ولكن تحقيقها ليس مستحيلاً ويتطلب إرادة عربية قوية.

