طقس الـ 6 أيام.. شبورة كثيفة ورطوبة وأمطار خفيفة على بعض المناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الإثنين وحتى الجمعة 19 سبتمبر 2025، حيث يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا ومعتدل في آخره.

وأشارت الهيئة إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح بين 34 و35 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و30 إلى 31 درجة على السواحل الشمالية، و37 إلى 38 درجة على شمال الصعيد، بينما تصل إلى 42 – 43 درجة على جنوب الصعيد.

وأضاف البيان أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة بما يتراوح بين 2 إلى 4 درجات عن القيم المسجلة في الظل، مع شبورة مائية من الساعة 4 حتى 9 صباحًا على مناطق من شمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تتوافر فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة، مع ظهور سحب منخفضة صباحًا قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر.

وتشهد البلاد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء ليلًا، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، إضافة إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 30 و50 كم/س وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 3 أمتار، كما يرتفع موج البحر على شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية من 1.75 إلى 2.25 متر.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين اتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثار الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة الكثيفة.

