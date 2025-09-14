موعد وتفاصيل استخراج كارنيهات أعضاء مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

تستعد الأمانة العامة لمجلس الشيوخ لاستقبال الفائزين في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، خلال الأيام المقبلة؛ لاستخراج كارنيهات عضوية المجلس.

ويتوقع أن تعلن أمانة المجلس خلال الأيام المقبلة موعد استقبال الفائزين؛ لاستخراج كارنيه العضوية.

ويتسلم النائب عقب استخراج كارنيه العضوية حقيبة تضم تابلت، ونسخة من الدستور، ونسخة من قانون مجلس الشيوخ، ونسخة من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وتتم الدعوة إلى عقد الجلسة الافتتاحية للمجلس في النصف الثاني من شهر أكتوبر، والتي سوف تتضمن أداء الأعضاء اليمين الدستورية، قبل ممارسة مهام عملهم؛ حيث يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنًّا، ويعاونه أصغر الأعضاء سنًّا، ويعقبها إجراءات أداء اليمين الدستورية.

ويجب أن يؤدي جميع الأعضاء اليمين الدستورية؛ ونصها كالتالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعايةً كاملةً، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وتنص المادة 13 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: ينتخب المجلس من بين أعضائه في بداية كل فصل تشريعي الرئيس والوكيلين لمدة الفصل التشريعي، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذه أكبر الأعضاء الحاضرين سنًّا، ويعاونه أصغر اثنين سنًّا من الأعضاء، ويتلى في هذه الجلسة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدي الأعضاء اليمين الدستورية.

ويبدأ بأداء اليمين رئيس المجلس ثم باقي الأعضاء عضوًا عضوًا، في جلسة أو أكثر حسب الاقتضاء.

