"مدبولي" يتفقد "الممشى السياحي" بين المتحف الكبير والأهرامات

كتب- محمد سامي:

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة في "الممشى السياحي"، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاح المتحف رسميًا في الأول من نوفمبر المقبل.

جاء ذلك عقب جولته لتفقد أعمال التطوير بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء، إلى شرح من شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الذي أكد أن افتتاح المتحف يُعد حدثًا عالميًا بارزًا يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية رائدة، مشيدًا بالجهود المبذولة من أجهزة الدولة لإنهاء الاستعدادات الخاصة بهذا الافتتاح التاريخي، بما في ذلك تطوير الممشى السياحي.

وأوضح الوزير، أن الممشى يمثل رابطًا حضاريًا ومعماريًا بين المتحف ومنطقة الأهرامات، مع الحفاظ على الهوية البصرية للمنطقة الأثرية.

كما استمع رئيس الوزراء، إلى عرض من اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام الهندسي للمشروع، أوضح فيه أن الممشى يمتد لمسافة تقارب 1.27 كم، بمتوسط عرض يتراوح بين 13.5 و27.5 متر، ويبدأ من منطقة الانتظار بالمتحف مرورًا بطريق الفيوم، وصولًا إلى المنطقة الأثرية.

وأشار إلى أن التصميم والتنفيذ، على مستوى عالمي يليق بقيمة المكان، مع إتاحة استخدام المركبات الكهربائية الصديقة للبيئة إلى جانب المسارات المخصصة للمشاة.

وأكد اللواء مفتاح، أن الممشى أسهم في رفع القيمة الجمالية للمنطقة الأثرية، موفرًا تجربة سياحية متكاملة تُمكّن الزائر من الانتقال بسهولة بين المتحف والأهرامات في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير المنطقة.

