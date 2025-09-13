كتب- عمر صبري:

كشف مؤشر الحرم الجامعي المستدام (SCI) الصادر عن "جمعية النهوض بالاستدامة في التعليم العالي" (AASHE) عن ريادة جامعة القاهرة في الاستدامة البيئية؛ حيث وثق المؤشر في أحدث إصداراته اختيار الجامعة ضمن أفضل الجامعات العالمية أداء في الاستدامة، محتفيًا بجامعة القاهرة ضمن أفضل الجامعات أداءً حسب البلد ونوع المؤسسة، وبعد استيفاء 13 مجالًا للتأثير.

ويستند الإصدار الجديد إلى بيانات من نظام تتبع وتقييم وتصنيف الاستدامة (STARS)، وهو إطار عمل تستخدمه مئات المؤسسات لقياس أدائها في مجال الاستدامة والإبلاغ عنه وتحسينه، كما يتضمن قسمًا لأبرز الإنجازات المؤسسية، يُبرز المشروعات عالية التأثير والمبادرات التحويلية التي تُجسِّد الريادة والابتكار، كما يُسلِّط الضوءَ على المؤسسات التي تتميز بدقة تقاريرها، وأكثرها مشاركةً في مؤشر STARS.

وكانت جامعة القاهرة قد حققت إنجازًا دوليًّا يرفع اسم مصر وعلمها على خريطة المستقبل للعالم؛ حيث أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، اختيار جامعة القاهرة ضمن أفضل المؤسسات أداءً على مستوى العالم في مجال الاستدامة طبقًا لإصدار مؤشر الحرم الجامعي المُستدام Sustainable Campus Index لعام 2025 الذي تضمن صور الحرم الجامعي، مما يؤكد مكانتها كأحد أبرز الصروح العلمية التي تجمع بين التميز الأكاديمي والالتزام بالمسؤولية المجتمعية والبيئية.

وأبدى عبد الصادق سعادته بالتوثيق العالمي لاختيار جامعة القاهرة ضمن أفضل الجامعات أداء في الاستدامة، مؤكدًا أن الجامعة توثق مجهوداتها لتطبيق أعلى معايير الاستدامة البيئية في كتاب مؤشر الاستدامة العالمي لتثبت وجودها بقوة على خريطة الاستدامة العالمية، مشيرًا إلى أن التصنيف العالمي للاستدامة هو أشمل أنظمة القياس العالمية لتقييم أداء الاستدامة في الجامعات، ولا يقتصر فقط على "البيئة" و"المباني الخضراء"، بل يشمل تقييمًا شاملاً لـ13 مجالًا حيويًّا من بينها الطاقة والمناخ، والتعليم والمناهج، والبحث العلمي، والمشاركة المجتمعة، والتخطيط والإدارة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة أصبحت فاعلًا مؤثرًا في خريطة الاستدامة العالمية من خلال السياسات والمبادرات التي أطلقتها لتعزيز الوعي البيئي، وتطبيق أفضل الممارسات المستدامة في مجالات الطاقة، والمياه، والنقل، والتعليم، والحوكمة البيئية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز العالمي يعكس التقدير الدولي للجهود المتواصلة التي تبذلها جامعة القاهرة لترسيخ ثقافة الاستدامة، وتبني المبادرات عالية التأثير في مختلف قطاعاتها الأكاديمية والإدارية والمجتمعية.

وأوضحت الدكتورة غادة عبد الباري، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن جامعة القاهرة تُعد من الجامعات الرائدة التي نجحت في مواءمة أهداف التنمية المستدامة مع رسالتها الأكاديمية والمجتمعية، وتُجسد نموذجًا ملهمًا في التعليم من أجل الاستدامة، مشيدةً بالتكامل المؤسسي الذي تقوده الجامعة لتفعيل مفهوم الجامعة الخضراء وتعزيز ثقافة الاستدامة لدى الطلاب والباحثين.

وقالت الدكتورة سهير رمضان فهمي، عميد كلية العلوم ومستشار رئيس الجامعة للتنمية المستدامة، إن جامعة القاهرة هي أول جامعة في مصر، ومن أولى الجامعات في المنطقة العربية والعالم، التي تقدمت لهذا التقييم الصارم وتحصل على هذا التصنيف المرموق، وأن هذا الإنجاز المتحقق يضع اسم مصر على خريطة الدول التي تهتم بمستقبل الكوكب وبتعليم أبنائها مفاهيم المسؤولية الاجتماعية والبيئية، وينقل صورة مشرقة عن جدية مؤسساتها في مواكبة المعايير العالمية، مؤكدًة أن نجاح جامعة القاهرة سيشكل حافزًا قويًّا لباقي الجامعات المصرية والعربية للسير على نفس الدرب؛ مما يعمق ثقافة الاستدامة في المنطقة.

وأشار الدكتور محمد نجيب، المدير التنفيذي لمكتب الاستدامة، أن تصنيف STARS يشمل تقييم العديد من المجالات الحيوية المهمة والتي تستهدف تقليل الانبعاثات والتحول لمصادر الطاقة المتجددة، ودمج مفاهيم الاستدامة والعدالة البيئية في برامج الدراسة لخلق جيل واعٍ، وتشجيع الأبحاث التي تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات البيئية والاجتماعية، وتفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع ونشر الوعي، بالإضافة إلي توافر سياسات واستراتيجيات واضحة لتضمين الاستدامة في صميم عمل الجامعة، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لخمس سنوات متواصلة من العمل المؤسسي المنظم، وجهود فرق العمل الأكاديمية والإدارية التي حرصت على دمج الاستدامة في كل أوجه العمل الجامعي، بدءًا من السياسات العامة، مرورًا بالبرامج التعليمية، وانتهاءً بالمبادرات المجتمعية والخدمية.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة كانت أول جامعة مصرية تحصل على المرتبة الفضية في تصنيف STARS لتقييم وتتبع الاستدامة عام 2024، وهي عضو فاعل في جمعية AASHE، وتم اختيارها ضمن أفضل المؤسسات التعليمية أداءً على المستوى الدولي في مجال الاستدامة، وفقًا لمؤشر "الحرم الجامعي المستدام لعام 2025" الصادر عن جمعية النهوض بالاستدامة في التعليم العالي (AASHE) في يوليو 2025.

