إعلان

غلق مستشفى شهير بالقاهرة لمخالفته شروط الترخيص

10:34 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025

الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق مستشفى “عين الحياة” الكائن بشارع النصر بحي النزهة في محافظة القاهرة، لتشغيله بدون ترخيص، في مخالفة واضحة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004. تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان تقديم خدمات صحية آمنة ومتوافقة مع المعايير، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، في بيان له، اليوم، أن فريقًا من إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة أجرى تفتيشًا على المستشفى، وتبين عدم حيازته ترخيصًا قانونيًا، حيث تم إغلاق المستشفى وتشميعه وتحرير محضر بالمخالفات.

وأشار الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إلى استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات القانونية والطبية، مؤكدًا التزام الوزارة بدورها الرقابي لضمان جودة الخدمات الطبية وحماية صحة المواطنين من خلال تطبيق القانون بحزم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة والسكان مستشفى عين الحياة خالد عبدالغفار مجلس الوزراء حسام عبدالغفار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب