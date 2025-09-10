إعلان

بالذخيرة الحية.. مستشار الأكاديمية العسكرية يكشف تفاصيل مناورات "النجم الساطع"

09:59 م الأربعاء 10 سبتمبر 2025

اللواء طيار هشام الحلبي

كتبت -داليا الظنيني:

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن تدريب "النجم الساطع" يعد رسالة ردع قوية ورسالة طمأنة للمصريين، مشيرًا إلى أن المناورات تعكس القدرة العالية للقوات المسلحة المصرية على تنفيذ العمليات المشتركة.

وأوضح الحلبي، في مداخلة هاتفية فى برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن التدريب الذي شاركت فيه مجموعة من عناصر الشرطة المصرية، يعتمد على استخدام الذخيرة الحية في ظروف مناخية مختلفة، مما يؤكد على دقة واحترافية التخطيط والتنفيذ.

وأضاف أن مشاركة دولية واسعة في هذا التدريب تعكس ثقة تلك الدول في قدرة مصر، خصوصًا في منطقة مليئة بالصراعات والاضطرابات.

كما أشار إلى أن التدريب يتيح للقوات المسلحة المصرية فرصة للتعرف على أسلحة حديثة لا تمتلكها، وفي نفس الوقت، تم استخدام أسلحة مصرية الصنع بنسبة.

وأكد الحلبي أن قوة الدبلوماسية المصرية هي انعكاس مباشر لقوة القوات المسلحة، مشددًا على أن امتلاك القوة العسكرية هو السبيل لحماية الدولة في عالم يشهد تصعيدًا عسكريًا كبيرًا، مبينا أن الدولة التي لا تمتلك قوة عسكرية قوية لن تستطيع حماية نفسها .

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القيادة السياسية المصرية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمتلك رؤية استراتيجية لمواجهة التحديات المستقبلية، وأن الشعب المصري يجب أن يطمئن لأن لديه "درعًا وسيفًا" جاهزين على أعلى مستوى.

