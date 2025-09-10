بدء إضافة المواليد على بطاقات التموين- تفاصيل

كتب- محمد سامي:

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن فتح باب إضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية سيكون خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من عملية تنقية البطاقات وحصر المستحقين الفعليين للدعم.

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذي عقدته الوزارة اليوم الأربعاء بمقرها في العاصمة الإدارية تحت عنوان «إطلاق تحديث البيانات بمحافظة بورسعيد»، أن الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة لإعادة هيكلة منظومة الدعم التمويني وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقا وأن التنفيذ سيتم بشكل تدريجي بعد الانتهاء من تحديث بيانات جميع المواطنين وتنقية قواعد البيانات.

وأكد أن إضافة المواليد على البطاقات التموينية ستسهم في توسيع مظلة الدعم للفئات الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضبط منظومة الدعم.

وأوضح المصدر أن هناك طرحًا لاستمارات لتحديث بيانات جميع المواطنين البالغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة يمثلون 27 مليون أسرة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنقية البطاقات التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، خاصة بعد تطبيق تجربة البطاقة الموحدة في محافظة بورسعيد.

وأشار إلى أن عملية التنقية تستهدف إضافة المستحقين وحذف غير المستحقين من منظومة الدعم، والتي تضم في الوقت الراهن قرابة 72 مليون مواطن موزعين على 23 مليون بطاقة تموينية. وشدد على أن القرار سيضع جميع المصريين تحت مظلة واحدة، بحيث يتم إدراج المستحقين فعليًا وحذف غير المستحقين، موضحًا أن التنفيذ سيتم بالتعاون مع وزارة الاتصالات لتسهيل إجراءات التسجيل على الشبكة.