إعلان

وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة

05:42 م السبت 09 أغسطس 2025

فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمود مصطفى أبو طالب:

أدان الأزهر الشريف بأشد العبارات قرار الاحتلال الغاشم باحتلال قطاع غزة والاستيلاء الكامل على أراضيه، مؤكدا أن هذا القرار الجائر يمثل دليلا دامغا على أن الاحتلال إنما يسعى إلى محو فلسطين من الوجود، وطمس معالمها من خريطة العالم، وابتلاع ما تبقى من أرضها بقوة السلاح والإرهاب.

وشدد الأزهر، على أن هذا القرار الجائر يمثل وصمة عار لا تمحى من جبين المؤسسات الدولية العاجزة عن التصدي لهذا الاجرام، مطالبا بوضع نهاية لسياسات الاحتلال المأساوية التي تقوم على الغطرسة والعنف، وتزدري الشعوب وتضرب عرض الحائط بجميع المواثيق والقوانين والقرارات الأممية، وتصر على ارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض.

ويدعو الأزهر الشريف إلى ضرورة تضافر كل الجهود العربية والإسلامية والدولية، وتكثيف كل أشكال الضغط السياسي والدبلوماسي والقانوني، من أجل وقف هذه المأساة التاريخية الكبرى، ووقف هذا العبث الذي لم يعرفه تاريخ الإنسانية من قبل، والوقوف بحزم أمام محاولات المحتل لجرِّ المنطقة بأسرها نحو الفوضى والانهيار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأزهر الاحتلال الإسرائيلي احتلال غزة غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

وصمة عار.. الأزهر يُدين قرار الاحتلال بالاستيلاء على أراضي غزة
بعد وفاة طبيبة قصر العيني.. مصراوي يعيد نشر تحقيق "أطباء السخرة"
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. 91% توقعات للطب البيطري