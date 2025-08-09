كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد جبران وزير العمل، بشأن غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية لعمال التوصيل (الدليفري) العاملين عبر التطبيقات الإلكترونية ومنصات الطلبات السريعة.

وأشار رمزي إلى أنه انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة العمل في مجال "الدليفري" عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، والتي تستوعب الآلاف من الشباب الباحثين عن فرصة عمل؛ إلا أن هذه الفئة -رغم حجمها المتزايد ودورها الحيوي- لا تحظى بأية حماية قانونية أو تأمينية، ولا تشملها قوانين العمل أو منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، مما يجعلها عرضةً للاستغلال والحوادث المهنية دون ضمانات عادلة.

وتساءل النائب: ما خطة الوزارة لدمج عمالة "الدليفري" في منظومة الحماية الاجتماعية؟ وهل هناك توجه لإلزام الشركات المشغلة -سواء أكانت مصرية أم متعددة الجنسيات- بتسجيل العاملين لديها وإتاحة تأمين صحي واجتماعي لهم؟ وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان شروط عمل آدمية لهذه الفئة؛ خصوصًا في ظل ما يتعرضون له من حوادث طرق ومخاطر صحية يومية دون تغطية أو تعويض مناسب؟

وكشف رمزي أن هناك إحصائيات وتقديرات غير رسمية إلى أن عدد العاملين في مجال خدمات التوصيل "الدليفري" في مصر تجاوز 1.2 مليون شاب، ما بين عامل حر ومتعاون مع تطبيقات كبرى مثل "طلبات" و"جوميا فود" و"ذا دليفري".. وغيرها، فضلًا عن العاملين في توصيل الطلبات للمطاعم المحلية وشركات الشحن، موضحًا أن هذا القطاع يسهم في الحد من البطالة وتوفير دخل يومي للشباب، إلا أن أكثر من 90% من العاملين به غير مشمولين بأي تأمين صحي أو اجتماعي، ويعملون في ظروف تفتقر إلى أدنى درجات الأمان الوظيفي.

وتسجل التقارير المرورية ارتفاعًا في نسبة إصابات الحوادث بين سائقي الموتوسيكلات والدراجات النارية، وغالبيتهم من عمال "الدليفري"، بسبب ضغط العمل، وانعدام التدريب، وغياب التأمين ضد الحوادث.

وقال رمزي: إنه في ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري أن تتحرك الدولة لتنظيم هذا النشاط، وضمان حقوق العاملين به، أسوةً بما يحدث في العديد من الدول التي أقرت تشريعات خاصة بعمال المنصات الرقمية.

